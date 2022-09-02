Тренер вратарей «Авангарда» ответил на критику тандема голкиперов клуба

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал мнения экспертов о тандеме голкиперов клуба на предстоящий сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



«Следил за тем, как всё лето эксперты называли вратарскую бригаду Галимов — Демченко слабым звеном клуба? Нет, не следил. Моя работа — готовить голкиперов, их работа — сделать так, чтобы шайба не попала в ворота. Отслеживать мнения экспертов и волноваться о том, что думают другие, не входит в наши функции. Стараемся работать от простого.



»Авангард", наверное, единственный клуб КХЛ, на официальном сайте которого перечисление состава начинается с защитников и нападающих, тогда как вратари — «в подвале». Случайность? (смеётся) Глубоко копнули. Да, думаю случайность. Но в любом случае, кубки выигрывают не нападающие, не защитники и не вратари. Их выигрывает команда. Так было и в наш чемпионский 2021 год. Это не была победа Боба Хартли или Ильи Ковальчука, Шимона Грубеца или Дамира Шарипзянова. Это была победа команды. Мы стараемся строить команду — семью.



И Станислав Галимов, и Василий Демченко — уже опытные парни, профессионалы, в плане психологии они правильно реагируют на внешние сигналы.



С Демченко это наш второй сезон. В прошлом сезоне Василию понадобилось определённое время, чтобы понять и принять наши требования. Он прогрессировал по ходу сезона. С началом нынешней предсезонки я был доволен тем, что он пришёл практически в той форме, в которой был в конце прошлого сезона.



С Галимовым это наш первый сезон, но мы плотно общались уже с момента его подписания. Стас очень серьёзно относится к делу, вникает в каждую деталь. Также в системе «Авангарда» есть молодые вратари — Мишуров, Ахметов, Дианов, Бережной. У каждого из них хороший потенциал. Мы следим за их прогрессом.



Менеджмент клуба не скрывает, что при возможности будет приобретён голкипер-легионер? Возвращаемся к тому, как мы расставляем акценты в нашей работе: стараемся стать лучше каждый день, не тратя энергию на вещи, которые вне нашего контроля. Своим профессионализмом и игрой мы должны показать руководству, что на нас можно положиться", — цитирует Звягина Russia-Hockey.ru.