«Коламбус» подписал пробный контракт c участником двух Матчей звёзд НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» подписал пробный контракт с 34-летним нападающим Джеймсом Нилом, сообщает портал CapFriendly.



В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Сент-Луис Блюз», где в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 4 (2+2) очка.



Основную часть сезона провел в АХЛ в составе «Спрингфилд Тандербёрдс». В регулярном чемпионате Нил отметился 26 (14+12) баллами в 28 играх, а в плей-офф забил четыре гола и сделал восемь результативных передач в 17 матчах.



За карьеру в НХЛ Нил набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах регулярного чемпионата. Форвард провел 110 матчей в плей-офф, где отметился 58 очками и забил 33 гола.



Нападающий дебютировал в лиге за «Даллас» в сезоне-2008/2009. Также выступал за «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».

В 2016 и 2018 годах Нил участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ.