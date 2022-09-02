«Коламбус» подписал пробный контракт c участником двух Матчей звёзд НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» подписал пробный контракт с 34-летним нападающим Джеймсом Нилом, сообщает портал CapFriendly.
В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Сент-Луис Блюз», где в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 4 (2+2) очка.
Основную часть сезона провел в АХЛ в составе «Спрингфилд Тандербёрдс». В регулярном чемпионате Нил отметился 26 (14+12) баллами в 28 играх, а в плей-офф забил четыре гола и сделал восемь результативных передач в 17 матчах.
За карьеру в НХЛ Нил набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах регулярного чемпионата. Форвард провел 110 матчей в плей-офф, где отметился 58 очками и забил 33 гола.
Нападающий дебютировал в лиге за «Даллас» в сезоне-2008/2009. Также выступал за «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».
В 2016 и 2018 годах Нил участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ.
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