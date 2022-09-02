Американская хоккеистка установила рекорд по очкам в истории женских ЧМ

Нападающая сборной США Хилари Найт установила новый рекорд по количеству набранных очков в истории женских чемпионатов мира.



Найт набрала три очка в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против команды Венгрии (12:1). Американка забила гол на 43 минуте встречи и отдала две результативные передачи.

Хилари приняла участие в 12 чемпионатах мира, где в общей сложности записала на свой счет 87 (51+36) очков в 64 матчах. Таким образом, 33-летняя хоккеистка вышла на первое место по набранным очкам за всю историю женских чемпионатов мира. Американка опередила канадку Хэйли Викенхайзер, на счету которой 86 (37+49) баллов в 61 игре.



На текущем чемпионате мира, нападающая набрала восемь очков, забила четыре гола и отдала четыре результативные передачи.

Сборная США сыграет в полуфинале со сборной Чехии. Матч состоится завтра, 3 сентября, начало — в 15:00 мск.