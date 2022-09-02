Ларионов — о формировании состава «Торпедо»: я предпочитаю больше наших ребят

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал как просматривал игроков в состав команды на новый сезон.
«Мы вместе посмотрели двух игроков – Миле и Агостино на Олимпиаде: хорошие игроки, но ничего они не выиграли в своей карьере. Поэтому для меня эти имена роли никакой не играют – я предпочитаю больше наших ребят, которые выходят на первые позиции. Конечно, если это будет, допустим, Джонатан Тэйвс или Патрик Кэйн, я с удовольствием возьму их, потому что они помогут. Поэтому я принял решение, что я посмотрю команду. Один из игроков, который в этой команде был, он и есть – Мишарин 36 лет. Думаю: «Старый уже, но вот куда?». Потом: «Не, пусть приедет, я посмотрю».
И вот приехали на 5 дней в апреле, мы сделали такой небольшой мини-кемп, две двухсторонних игры – и я увидел, что команда находится в удручающем состоянии в плане физики, в плане отношения, в плане менталитета, в плане всего. Люди готовы отыграть какую-то часть времени, может быть, попасть в плей-офф, и уже брать билеты, ехать на Мальдивы, куда угодно.
На бумаге сегодня кто-то сильнее, кто-то слабее, но бумага в хоккей не играет – играют люди, поэтому здесь было важно тренерским штабом сделать такой акцент на то, что мы хотим и как мы хотим двигаться. Поэтому приняли решение, что мы будем опираться на молодежь, которая очень неплохая. И вот сейчас этот процесс идет, мы его запустили, пока мы довольны – конечно, не всеми, но в любом случае мы сейчас движемся в том направлении, где мы хотим быть», — сказал Ларионов в интервью проекту «Скользкий лёд» на YouTube.
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