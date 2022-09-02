«Всегда сложно заполнить ту обувь, в которой был твой отец». Ларионов – о сыне

Заслуженный мастер спорта СССР и тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, почему взял в команду своего сына Игоря.

«Всегда очень сложно, скажем, заполнить ту обувь, в которой был твой отец. Это сумасшедшее давление. В его карьере было очень много, скажем так setback (неудача. — Прим. „Чемпионата“): когда ты получаешь травму одну, другую… В прошлом году, например, перед кемпом «Лос-Анджелеса» он подхватывает mono (мононуклеоз. — Прим. „Чемпионата“) и выпадает на четыре месяца буквально за неделю, когда он уже был готов пойти на пробный контракт с «Кингз» и дальше, допустим, на двухсторонний. Вот так случилось. Естественно, он потерял эту возможность, поэтому дальше он уехал в Швецию – и там на пятой игре рвет пах. Короче говоря, получилось так, что для того, чтобы получить шанс хотя бы на просмотровый контракт, ему надо было зайти туда, где он может себя проявить. Если проявляешь – вопросов нет, если нет – то нет.

Дать настоящий шанс и дать возможность играть в тот хоккей, в который он умеет играть – за счёт головы и за счёт ног тоже. Потому что сейчас не может быть хоккей, где ты не катаешься, где ты не бежишь, где ты быстро не думаешь – к сожалению, это не работает.



Поэтому вот такой шанс ему дан – он сейчас работает, тренируется. Главное – окружить правильными людьми вокруг, чтобы были те, кто так же понимает игру. Это не всегда просто для тренеров – особенно тех, которые не готовы ждать, не готовы терпеть. Я готов терпеть. У нас там куча людей, которые где-то были защемлены, не было у них возможности играть. Мы делаем не революцию – это громкое слово, просто придаем свежести, как это всё дело поправить, как это всё дело запустить на ту орбиту, где мы хотим быть и быть успешными",- цитирует Ларионова YouTube-канал «Скользкий лёд».