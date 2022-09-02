«Лещей надавать». Николишин – о реакции игроков «Магнитки» на пропущенные голы

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о слабой игре магнитогорского «Металлурга» в матче Кубка Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Очень приличный [старт от «Магнитки»]. Они и смотрелись получше, и вот это вот удаление, и они гол забили в большинстве. А потом второй период – и это что-то с чем-то. Вася там, конечно, Кошечкин… Это голы его. Абсолютно его. Ну и безвольная игра всех остальных.
Меня один факт поразил. Я как раз сидел ближе к воротам «Магнитки». Когда пропускает вратарь, ни один, ни один человек команды не подъехал и не поддержал вратаря. Для меня это было мегастранно. Я, честно говоря, не понимаю вообще.
Некоторые вратари говорят: «Валите отсюда»? Ну хорошо, хотя бы сделайте попытку. Слушай, команда вела 2:0 и тут сыпется, пять голов получает во втором периоде, и никто не подъехал к вратарю. Я не знаю, это надо разбираться внутри. Я думаю, что здесь должны прямо вот начиная от тренера заканчивая менеджером внести какие-то коррективы. Лещей надавать реально», — сказал Николишин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
Напомним, московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).
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