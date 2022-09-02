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Гендиректор платёжной системы «Мир» прокомментировал партнёрство с КХЛ

Гендиректор платёжной системы «Мир» прокомментировал партнёрство с КХЛ
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1 сентября платёжная система «Мир» и Континентальная хоккейная лига подписали соглашение о сотрудничестве на два года – до конца сезона-2023/2024. Генеральный директор платёжной системы Владимир Комлев прокомментировал начало сотрудничества с КХЛ.

«Одно из направлений стратегии платёжной системы «Мир» – стать неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Для многих россиян спорт, знаковые спортивные события являются важной составляющей жизни. Мы сотрудничаем и с футболом, и с федерацией фигурного катания, и с беговым сообществом. И сегодня стали партнёрами хоккейной лиги», — сказал Комлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По словам гендиректора, 15-й сезон КХЛ и 76-й сезон в истории всего советского и российского хоккея является замечательной возможностью для реализации самых разных механик и акций, дополнительно вовлекающих людей как в спорт, так и в использование различных платёжных сервисов.

«У «Мира» огромная аудитория, которая во многом пересекается с миллионами спортивных болельщиков и поклонников хоккея. Для нас как национальной платёжной системы важно было не поддерживать какой-то конкретный клуб, а стать партнёром лиги, поддерживать спорт в целом. У нас уже есть опыт взаимодействия с большими аудиториями болельщиков, и мы понимаем, что будет востребовано», — добавил Владимир Комлев.

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