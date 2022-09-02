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Главный тренер «Автомобилиста» — о моменте с Мисюлем: оценили, что Кормье не стал драться

Главный тренер «Автомобилиста» — о моменте с Мисюлем: оценили, что Кормье не стал драться
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Локомотивом» (4:2).

«Давно не было болельщиков, хорошо, что они нас поддерживали. Здорово начать с победы, парни играли для зрителей, сражались, молодчики. Нервозность была в начале встречи, потом успокоили ребят и сыграли по заданию.

«Локомотив» — удобный соперник? Да, я смотрел статистику, удачно с ними играем. Дай бог, чтобы это продолжалось дальше.

Звено Широков — Да Коста — Голышев выпадало периодами? Ну, это только первая встреча, они сыграли не все матчи на предсезонке, немного приболели. Надеюсь, будут прибавлять. Понравилась и игра остальных звеньев. Момент с Кормье? Он сыграл на команду, не стал драться. Обратили внимание больше на это, а не на негатив», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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