Бурдасов не вышел на рукопожатие и не поприветствовал фанатов после поражения в матче

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4). Он также прокомментировал поступок нападающего клуба Антона Бурдасова, не вышедшего на рукопожатие и не поприветствовавшего болельщиков.

«Он профессионал и всё прекрасно понимает. Думаю, на это есть причина. Сейчас уточним.



Отсутствие Владимира Ткачёва в составе? Есть недомогание, поэтому не стали форсировать. Он и Алексей Потапов плохо себя чувствуют. К следующей встрече посмотрим на их состояние здоровья.



Иван Савин объявил о договорённости с иностранным вратарём и защитником? У нас есть скаутский отдел, который ведёт работу. Мы тоже смотрим, высказываем своё мнение. Ребята, которые должны к нам приехать, должны нас усилить», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.

Напомним, «Трактор» потерпел поражение в первом матче сезона, прошедшем на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске с «Северсталью». Хозяева проиграли со счётом 2:4.