Бурдасов не вышел на рукопожатие и не поприветствовал фанатов после поражения в матче

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4). Он также прокомментировал поступок нападающего клуба Антона Бурдасова, не вышедшего на рукопожатие и не поприветствовавшего болельщиков.
«Он профессионал и всё прекрасно понимает. Думаю, на это есть причина. Сейчас уточним.
Отсутствие Владимира Ткачёва в составе? Есть недомогание, поэтому не стали форсировать. Он и Алексей Потапов плохо себя чувствуют. К следующей встрече посмотрим на их состояние здоровья.
Иван Савин объявил о договорённости с иностранным вратарём и защитником? У нас есть скаутский отдел, который ведёт работу. Мы тоже смотрим, высказываем своё мнение. Ребята, которые должны к нам приехать, должны нас усилить», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.
Напомним, «Трактор» потерпел поражение в первом матче сезона, прошедшем на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске с «Северсталью». Хозяева проиграли со счётом 2:4.
- 2 сентября 2022
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15