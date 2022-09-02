Тренер «Куньлуня» — после победы над «Адмиралом»: недооценивайте нас и дальше

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд высказался после победы в первом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).



«Мне понравился первый период и наша игра в равных составах. Мы не давали соперникам много шансов. Но в равных составах мы часто теряли шайбу, так что есть над чем работать.



Для меня начинается знакомство с новой лигой, хотя я достаточно опытен, чтобы не особо нервничать. Мне не терпелось увидеть мою команду в реальном соперничестве. Мы много работали над реализацией большинства, я всегда уделяю много внимания этому компоненту. У всех моих команд она была на высоком уровне. И здесь мы долго продумывали состав и игру спецбригад. Но нельзя упускать из внимания и тот факт, что сегодня мы хорошо сыграли и в меньшинстве.



Хорошо, что нас считают аутсайдерами, недооценивайте нас и дальше. Главное, что мы знаем, кем являемся и чего хотим. И будем добиваться своих целей», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.

Напомним, сегодня, 2 сентября, в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой «Куньлунь» сыграл с «Адмиралом». Матч закончился победой китайской команды со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).