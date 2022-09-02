Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Куньлуня» — после победы над «Адмиралом»: недооценивайте нас и дальше

Тренер «Куньлуня» — после победы над «Адмиралом»: недооценивайте нас и дальше
Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд высказался после победы в первом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

«Мне понравился первый период и наша игра в равных составах. Мы не давали соперникам много шансов. Но в равных составах мы часто теряли шайбу, так что есть над чем работать.

Для меня начинается знакомство с новой лигой, хотя я достаточно опытен, чтобы не особо нервничать. Мне не терпелось увидеть мою команду в реальном соперничестве. Мы много работали над реализацией большинства, я всегда уделяю много внимания этому компоненту. У всех моих команд она была на высоком уровне. И здесь мы долго продумывали состав и игру спецбригад. Но нельзя упускать из внимания и тот факт, что сегодня мы хорошо сыграли и в меньшинстве.

Хорошо, что нас считают аутсайдерами, недооценивайте нас и дальше. Главное, что мы знаем, кем являемся и чего хотим. И будем добиваться своих целей», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.

Напомним, сегодня, 2 сентября, в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой «Куньлунь» сыграл с «Адмиралом». Матч закончился победой китайской команды со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

Новость по теме
«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в первом матче сезона, гости забили лишь на последней минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022