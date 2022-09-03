Хишир: если «Нью-Джерси» использует опыт Палата, то когда-нибудь станет похож на «Тампу»

Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир заявил, что клуб может удивить всех в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Я верю в команду. Думаю, что мы сможем всех удивить. У нас хороший состав. Если все будут здоровы, то сможем показать, насколько мы опасны.



Я уже понял, что попасть в плей-офф нелегко. В моём первом сезоне я больше плыл по течению, не слишком много задумывался. Последние четыре сезона показали, что стабильно побеждать в этой лиге очень нелегко. Сезон из 82 игр не может быть идеальным. Но когда вы проигрываете два-три матча, нужно отвечать на это серией из пяти побед. То есть не исчезать из гонки.



У нас молодая команда, и мы будем наблюдать за тем, что делает Ондржей Палат. Он точно сможет нам помочь. Если мы сможем использовать его опыт, то когда-нибудь станем похожи на «Тампу», – цитирует Хишира официальный сайт НХЛ.