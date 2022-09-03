Игумнов — о шедевральном голе в ворота «Ак Барса»: вообще Никонову хотел отдать

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов рассказал о голе в ворота казанского «Ак Барса» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Много молодых ребят в команде, и коллектив у нас стал более рабочий – все выполняют одну задачу. Мой гол? Скажу, что сначала хотел отдать Никонову, но потом он сделал свою работу и выехал на пятак, а у меня открылся коридор, по которому я выехал и удачно бросил. Сразу же произошёл выплеск эмоций, всё-таки гол в первой игре сезона. Но главное было успокоиться и играть дальше.

Я бы не сказал, что мы всё сегодня контролировали. Во втором периоде допустили пару ошибок, но защитники здорово сыграли, не допустили ни бросков, ни передач. По игровым моментам не скажу, что «Ак Барс» нам что-то предоставил – переработали мы их, а в целом была равная игра», – передаёт слова Игумнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.