Кагарлицкий — о «сухом» поражении: руки пока не оттуда растут, видимо
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 0:2.
«0:2. Что сказать-то ещё? По факту проиграли. Хорошего ничего.
Что не получалось? Голы забивать. Много моментов не реализованы. Да, у меня было три хороших момента. Руки пока не оттуда растут, видимо. Будем исправлять. С угла надо было забрасывать? После матча уже не забить. Что-то пошло не так. Первый матч, посмотрим. Результат пока неутешительный. Будем исправляться», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, следующий матч казанцы проведут 5 сентября в Москве. Они встретятся с действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА.
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