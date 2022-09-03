Буцаев: Балашиха — хоккейная Мекка Подмосковья, намоленное хоккейное место

Главный тренер подольского «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился эмоциями от победы над «Авангардом».

«Прежде всего хотел бы ребят поздравить с хорошей победой. Хоть она и тяжёлая, но соперник говорит сам за себя. Разные ситуации были в игре. Но игра, думаю, понравилась и болельщикам. И прежде всего мы довольны результатом.



Я не скажу, что мы побаивались. Всё-таки первая игра. Было много эмоций, которые мешали раскрепоститься. Но к 10-й минуте первого периода мы успокоились, стали правильно контролировать шайбу, делать правильные вещи. Второй период не удался, но молодцы, что сумели выстоять. В третьем правильная игра принесла свои плоды.



Сегодня была передача эстафеты, ключей от этого здания. Знаем, что Балашиха – это хоккейная Мекка Подмосковья. Можно сказать, намоленное место хоккейное. Будем стараться завоёвывать сердца местных болельщиков», – передаёт слова Вячеслава Буцаева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.