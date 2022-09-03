Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Альмквистом

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с защитником Адамом Альмквистом.
«После ухода Ника Бэйлена и Лоуренса Пилута команде не хватало атакующего защитника. Совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что именно Адам Альмквист должен занять в команде эту позицию. Сильные стороны Адама – это игра на синей линии, хороший пас и игра в большинстве. Он имеет большой опыт игры как в КХЛ, так и в ведущих европейских лигах. Немаловажно, что Альмквист исключительно командный игрок, способный создавать нужную атмосферу в раздевалке. Рассчитываем, что уже на следующей неделе он присоединится к «Трактору», – цитирует Савина официальный сайт клуба.
Альмквист – воспитанник шведского хоккейного клуба ХВ71. За юниорские и молодёжную сборные страны он провёл 39 матчей, отметившись 15 (5+10) очками. В 2009 году защитник был выбран «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ под 210-м номером. Выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс», с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе «красных крыльев» провёл два матча и отметился одной заброшенной шайбой.
- 3 сентября 2022
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