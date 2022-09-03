Фёдоров — о матче с «Нефтехимиком»: такое начало игры неприемлемо для нашей команды

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в овертайме Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Такое начало игры неприемлемо для нашей команды. Не скажу, что оно было плохое, но мы немного уступали в скорости, в продолжительности смен. Это всё сложилось не в то начало, которое мы хотели бы видеть. Поэтому игра сложилась тяжело. Будем работать над психологией. Надо уважать себя, соперника и ту ситуацию, когда мы почти полностью сохранили команду. Это надо ценить. Есть о чём подумать. Не самое лучшее ощущение для тренерского штаба. Думаю, игроки это тоже понимают. Если мы надели форму с надписью ЦСКА на груди, надо выкладываться с первой минуты.
Пара Диц – Нестеров? Я посмотрел те моменты. Другие игроки, которые были на поле, тоже были задействованы в тех моментах. Там не добежали, здесь срезали, в результате всё легло на защитников, поэтому они смотрелись не в лучшем свете. Но это точно коллективная тема, мы её уже разобрали. Надеюсь, ребята поняли, что шайбой надо распоряжаться правильно и не терять её в нашей зоне, когда мы владеем инициативой.
Есть принципиальные отличия между сегодняшним матчем и игрой с «Металлургом»? Как я говорил, с «Металлургом мы сыграли три разных периода. И сегодня это тоже было так. Мы неудачно начали обе игры, до сих пор не понимаем, что мы серьёзный раздражитель. Об этом с ребятами надо поговорить. Нужно делать определённые шаги в этом направлении. Надо понимать, как мы хотим играть и есть ли у нас потенциал играть все 60 минут солидно, уверенно, ровно.
У ЦСКА сейчас «бразильская система» – вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим? Эта поговорка мне тоже нравится, но это к нам не должно относиться. Мы так не можем играть. Мы подставляем себя и морально, и физически такой игрой. Ловим на себя много шайб, бросков, играем в меньшинстве. Действия игроков приводят к этому. Они должны понять, что хоккей надо уважать. Надеюсь, что опыт, который мы получили, поможет понять, что в такой игре нет никакого смысла.
Ещё до игры решили, что в овертайме при вбрасывании в чужой зоне вратарь не будет возвращаться на лёд? Решение пришло после того, как мы удачно сменились, завладели инициативой. Я уже знал, что вратарь будет оставаться на скамейке», – цитирует Фёдорова официальный сайт клуба.
- 3 сентября 2022
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