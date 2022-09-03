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Форвард «Нефтехимика» Галимов — об игре с ЦСКА: мы должны были побеждать

Форвард «Нефтехимика» Галимов — об игре с ЦСКА: мы должны были побеждать
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Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов поделился мнением об игре с московским ЦСКА.

«Должны были побеждать. Удаления привели к счёту 4:4, а с таким командами, как ЦСКА, нельзя давать уверенности. Мы сделаем выводы и станем сильнее.

Мой гол? Все ребята молодцы в пятёрке. Я просто открылся и завершил эпизод голом. Я рад, что вся пятёрка поучаствовала в этой шайбе, и мы будем стараться радовать болельщиков дальше. У нас были моменты, которые мы не использовали. Первая игра и было небольшое волнение.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня здесь наблюдали за игрой. Мы их слышали, мы чувствовали их поддержку, их энергетику. Спасибо огромное!» – цитирует Галимова официальный телеграм-канал клуба.

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