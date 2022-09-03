Илья Воробьёв: занимательное интересное зрелище для болельщиков сегодня получилось

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4).

«Занимательное интересное зрелище для болельщиков сегодня получилось. Собственно, это и ожидалось от обеих команд. Изменения по сравнению с предыдущим матчем сделал для того, чтобы «отмазаться». На самом деле появился только Карри, отбывший дисквалификацию. Сегодня было важно «отмазаться» после поражения от ЦСКА.



Два матча – две замены вратарей. Это, конечно же, не плановые замены. Много шайб пропускаем из-за ошибок при выходе из зоны из-под прессинга? Сезон ещё свеженький. Будем работать в этом направлении. В прошлом сезоне мы здорово выходили из-под давления, добьёмся этого и в текущем», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.