Илья Воробьёв: занимательное интересное зрелище для болельщиков сегодня получилось

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4).
«Занимательное интересное зрелище для болельщиков сегодня получилось. Собственно, это и ожидалось от обеих команд. Изменения по сравнению с предыдущим матчем сделал для того, чтобы «отмазаться». На самом деле появился только Карри, отбывший дисквалификацию. Сегодня было важно «отмазаться» после поражения от ЦСКА.
Два матча – две замены вратарей. Это, конечно же, не плановые замены. Много шайб пропускаем из-за ошибок при выходе из зоны из-под прессинга? Сезон ещё свеженький. Будем работать в этом направлении. В прошлом сезоне мы здорово выходили из-под давления, добьёмся этого и в текущем», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 3 сентября 2022
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