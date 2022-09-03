Акользин: в первых играх «Металлург» не показал свой хоккей. Сделаем работу над ошибками

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4).
«После крупного поражения от ЦСКА все выходили сегодня побеждать. «Торпедо» – очень активные ребята, постоянно идут в давление, «висят на спине». Сложно было это преодолевать. Но когда получалось это преодолеть, у нас получались хорошие атаки. Во втором периоде было ощущение, что нижегородцы «подсели» и начали играть авантюрно. Как следствие – они допустили ошибки, которые удалось превратить в заброшенные шайбы.
Дубль? В первом случае я понимал, что не получится объехать защитника, и сместился в центр, чуть вытянул вперёд руки и бросил в ближний, а в случае со второй шайбой, выйдя «1 в 0», решил исполнить в стиле партнёра по сборной, Романа Старченко. Видел, как он забивает такие голы. Так что спасибо ему за гол.
В принципе, в первых двух играх не показали свой хоккей. Сделаем работу над ошибками, и вы увидите совсем другой «Металлург», – цитирует Акользина официальный сайт КХЛ.
- 3 сентября 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:02
-
22:32
-
22:23
-
21:49
-
21:37
-
21:21
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:47
-
18:34
-
18:27
-
17:55
-
17:24
-
17:16
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:48