Акользин: в первых играх «Металлург» не показал свой хоккей. Сделаем работу над ошибками

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4).

«После крупного поражения от ЦСКА все выходили сегодня побеждать. «Торпедо» – очень активные ребята, постоянно идут в давление, «висят на спине». Сложно было это преодолевать. Но когда получалось это преодолеть, у нас получались хорошие атаки. Во втором периоде было ощущение, что нижегородцы «подсели» и начали играть авантюрно. Как следствие – они допустили ошибки, которые удалось превратить в заброшенные шайбы.



Дубль? В первом случае я понимал, что не получится объехать защитника, и сместился в центр, чуть вытянул вперёд руки и бросил в ближний, а в случае со второй шайбой, выйдя «1 в 0», решил исполнить в стиле партнёра по сборной, Романа Старченко. Видел, как он забивает такие голы. Так что спасибо ему за гол.



В принципе, в первых двух играх не показали свой хоккей. Сделаем работу над ошибками, и вы увидите совсем другой «Металлург», – цитирует Акользина официальный сайт КХЛ.