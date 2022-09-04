Нападающий «Торпедо» Ураков: наша задача — играть первым номером

Нападающий нижегородского «Торпедо» Кирилл Ураков поделился впечатлениями о матче Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:5).
«Перед игрой знали, что будет именно такой хоккей. Активный стиль — это наша игра. Задача у нас — играть первым номером. «Металлург» — опытная мастеровитая команда, которая тоже любит играть в атаке. Поэтому матч получился интересным и для болельщиков, и для нас. Жаль только, что проиграли в итоге.
Я не так много набираю очков в принципе, поэтому голевые передачи для меня вдвойне важны. Рад что получилось отдать передачу в большинстве — давно хотел отдать такую передачу.
Обратил внимание, как активно сегодня болели зрители во время матча и как благодарили после игры. Это очень круто и дорогого стоит. Значит, не зря работаем и играем. Спасибо им за такую поддержку. Сегодня, несмотря на результат, мы получили удовольствие от игры», — приводит слова Уракова пресс-служба «Торпедо».
Отметим, в этом матче нападающий записал на свой счёт три очка. За 43 матча прошлого сезона Ураков набрал четыре очка.
- 4 сентября 2022
-
10:05
-
09:58
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
07:54
- 3 сентября 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:02
-
22:32
-
22:23
-
21:49
-
21:37
-
21:21
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:47
-
18:34
-
18:27