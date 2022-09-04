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Нападающий «Торпедо» Ураков: наша задача — играть первым номером

Нападающий «Торпедо» Ураков: наша задача — играть первым номером
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Кирилл Ураков поделился впечатлениями о матче Фонбет Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:5).

«Перед игрой знали, что будет именно такой хоккей. Активный стиль — это наша игра. Задача у нас — играть первым номером. «Металлург» — опытная мастеровитая команда, которая тоже любит играть в атаке. Поэтому матч получился интересным и для болельщиков, и для нас. Жаль только, что проиграли в итоге.

Я не так много набираю очков в принципе, поэтому голевые передачи для меня вдвойне важны. Рад что получилось отдать передачу в большинстве — давно хотел отдать такую передачу.

Обратил внимание, как активно сегодня болели зрители во время матча и как благодарили после игры. Это очень круто и дорогого стоит. Значит, не зря работаем и играем. Спасибо им за такую поддержку. Сегодня, несмотря на результат, мы получили удовольствие от игры», — приводит слова Уракова пресс-служба «Торпедо».

Отметим, в этом матче нападающий записал на свой счёт три очка. За 43 матча прошлого сезона Ураков набрал четыре очка.

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