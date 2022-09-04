Голышев подарил болельщикам шайбу перед матчем с «Северсталью»

В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» принимает череповецкую «Северсталь». На момент написания новости идёт 6-я минута, хозяева ведут в счёте 1:0.



Перед началом матча – во время разминки – нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев отреагировал на просьбу болельщиков, стучавших по стеклу, и подарил им шайбу.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Автомобилиста». Права на видео принадлежат КХЛ.

Отметим, что на 6-й минуте екатеринбуржцы забили в большинстве, реализовав двойной малый штраф. Кёртис Валк отметился голом.

Ранее обе команды провели по одному матчу в нынешнем сезоне. «Автомобилист» обыграл «Локомотив» со счётом 4:2, «Северсталь» выиграла у «Трактора» (4:2).