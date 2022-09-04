13 голов в основное время забили «СКА-1946» и «Красная Армия» в матче МХЛ

Только что в Санкт-Петербурге на арене «Хоккейный город» завершился матч регулярного чемпионата МХЛ, в котором встречались «СКА-1946» и «Красная Армия». Матч закончился победой петербуржцев со счётом 7:6 (2:2, 3:4, 2:0).

В составе хозяев дублями отметились Дмитрий Бучельников и Кирилл Кирсанов, также по голу на свой счёт записали Давид Мамаладзе, Григорий Кузьмин и Владислав Романов. У ЦСКА дубль на счету Артёма Дуды, также голами отметились Василий Дронык, Кирилл Долженков, Всеволод Гайдамак и Никита Шалышкин.



Отметим, в этой встрече команды семь раз реализовали большинство: пять шайб в неравных составах забил «СКА-1946», две – «Красная Армия».

Напомним, днём ранее эти же команды открывали сезон-2022/2023 МХЛ. Тогда по буллитам выиграли московские армейцы.