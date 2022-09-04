«Локомотив» крупно обыграл «Трактор», Иван Бочаров оформил «сухарь»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
На восьмой минуте Егор Аверин, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 15-й минуте Георгий Иванов удвоил преимущество «Локомотива». После этого тренерский штаб челябинцев принял решение заменить Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова. На 38-й минуте Александр Елесин в третий раз поразил ворота «Трактора». Точку в матче на 54-й минуте поставил Максим Шалунов, реализовавший численное большинство и забросивший четвёртую шайбу в матче.
Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 6 сентября в Челябинске сыграет с «Автомобилистом». «Локомотив» 7 сентября примет «Нефтехимик».
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