Зарипов рассказал о забавном поступке Овечкина на встрече с Путиным

Нападающий «Ак Барса» и трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов рассказал о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с Дмитрием Медведевым.
«После трёх побед на чемпионатах мира побывал в гостях у Медведева и у Путина, что помню об этом? Наверное, о том, что учудил Саша Овечкин и пошёл к Дмитрию Медведеву в сланцах, смысла говорить нет, это обмусолили с разных сторон. Конечно же, это было волнительно, но спасло то, что мы сразу с самолёта, уставшие отправлялись на приём, и там уже нет времени разволноваться.
Ведь если знаешь дня за два-три, что идёшь к такому человеку, то ты не спишь, волнуешься за себя, за свои слова, готовишься, продумываешь. Здесь такого не было, всё получилось спонтанно, по прилёте нам сказали, что идём в Кремль, вот это и запомнилось, что всё прошло спокойно, без лишних переживаний. Нас тепло встретили, много хороших слов услышали от Дмитрия Анатольевича, очень приятно было», — приводит слова Зарипова официальный сайт ФХР.
Напомним, «Ак Барс» начал своё выступление в новом сезоне Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с поражения в гостевом матче с московским «Динамо». Казанцы проиграли в этой встрече всухую со счётом 0:2. Данис Зарипов, назначенный капитаном «Ак Барса», первый матч пропустил.
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