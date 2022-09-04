Легионер «Автомобилиста» Валк рассказал, как прошла его адаптация в клубе

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк высказался о победе в матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).
«Это драйвовая победа, сумасшедшие ощущения, надеюсь, что сделаем правильные выводы и не будем так часто оказываться в подобных ситуациях.
Игра с Мэйсеком? Наслаждаюсь, с Бруксом играть одно удовольствие, он работает на льду, играет системно, каждый раз ты знаешь, где он будет находиться на льду. Надеюсь, что мы сможем продолжать в этом же ключе.
Мы должны быть ещё лучше, есть аспекты, которые надо решать, дисциплина была нашей проблемой на предсезонке и осталась ей. Но мы добились победы, результат положительный, оцениваю старт положительно.
Адаптация далась легко, здесь общительные ребята. Я сразу же обсудил с тренерским штабом требования ко мне, было легче играть, когда знаю, чего от меня ждут. Адаптация прошла быстро», — передаёт слова Валка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 4 сентября 2022
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