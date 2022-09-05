Сразу трое россиян попали в топ-5 лучших вратарей на новый сезон в НХЛ
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Североамериканский портал NHL Network определил 10 лучших вратарей в НХЛ на будущий сезон-2022/2023.
В первую пятёрку попали сразу трое россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин и Илья Сорокин. Полный список топ-10 выглядит так:
- Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
- Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
- Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)
- Якоб Маркстрём («Калгари Флеймз»)
- Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
- Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)
- Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)
- Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
- Джейк Эттингер («Даллас Старз»)
- Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»)
Отметим, что действующим обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022, является голкипер «Рейнджерс» Шестёркин. Он провёл в регулярке 53 матча, отразив в них 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
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