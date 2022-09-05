Сразу трое россиян попали в топ-5 лучших вратарей на новый сезон в НХЛ

Североамериканский портал NHL Network определил 10 лучших вратарей в НХЛ на будущий сезон-2022/2023.

В первую пятёрку попали сразу трое россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин и Илья Сорокин. Полный список топ-10 выглядит так:

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс») Якоб Маркстрём («Калгари Флеймз») Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс») Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс») Джейк Эттингер («Даллас Старз») Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»)

Отметим, что действующим обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022, является голкипер «Рейнджерс» Шестёркин. Он провёл в регулярке 53 матча, отразив в них 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.