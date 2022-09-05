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Сразу трое россиян попали в топ-5 лучших вратарей на новый сезон в НХЛ

Сразу трое россиян попали в топ-5 лучших вратарей на новый сезон в НХЛ
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Североамериканский портал NHL Network определил 10 лучших вратарей в НХЛ на будущий сезон-2022/2023.

В первую пятёрку попали сразу трое россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин и Илья Сорокин. Полный список топ-10 выглядит так:

  1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
  2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
  3. Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)
  4. Якоб Маркстрём («Калгари Флеймз»)
  5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
  6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)
  7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)
  8. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
  9. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)
  10. Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»)

Отметим, что действующим обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022, является голкипер «Рейнджерс» Шестёркин. Он провёл в регулярке 53 матча, отразив в них 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.

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