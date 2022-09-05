Эберт: в КХЛ немного классно катающихся игроков, но много техничных

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт рассказал о разнице между Фонбет КХЛ и Шведской хоккейной лигой и поделился ожиданиями от нового сезона.

«В последний раз, когда я играл в КХЛ за «Слован», в лиге было больше команд. Думаю, лига развивается в правильном направлении, растёт интенсивность игры, коробки сужаются. Много финского и канадского льда, поэтому сама игра немного меняется. Наверное, это главное отличие. Ещё одно – это уровень игроков, по сравнению со шведским чемпионатом. Может быть, не так много классно катающихся игроков, но много техничных, опытных, в том числе способных играть в силовой хоккей. Так что мне по душе такая игра, чувствую себя очень комфортно.

Как принял решение выступать в России в такое непростое время? Да, я разговаривал с несколькими игроками, кто играл здесь. Плюс, разумеется, были переговоры с менеджментом клуба. Меня прекрасно здесь приняли, всё было чётко организовано. Видно, что «Автомобилист» – это первоклассный клуб. Так что счастлив находиться здесь и быть частью процесса.

Считаю, «Автомобилист» – это топ-клуб, всегда ставящий самые высокие цели, максимально конкурирующий на льду. Думаю, все хотят доказать, что неудачный прошлый сезон, когда команда не попала в плей-офф, был досадной случайностью. Мы, определённо, нацелены на Кубок, думаю, у нас классный коллектив, все готовы, знают свои возможности и понимают, чего от них ждут. Конечно, путь будет длинным, но тем интереснее. Начало уже есть – две победы. Конечно, хочу выиграть трофей на взрослом уровне. Поэтому я здесь», — приводит слова Эберта портал Metaratings.

Напомним, в это межсезонье «Автомобилист» подписал контракт с защитником сроком на два года.