Экс-тренер «Трактора» прокомментировал игру вратаря Гарипова на старте сезона КХЛ

Бывший хоккеист и тренер челябинского «Трактора» Равиль Гусманов поделился впечатлениями о старте команды в новом чемпионате.

«У «Трактора» достаточно сильно обновился состав: ушли лидеры, которые выполняли большой объём работы как в атаке, так и в обороне. Соответственно, пришли другие ребята – тоже мастеровитые. Но я думаю, что всё равно надо время на адаптацию. Потенциал большой. Думаю, выводы ещё рано делать. Со временем, с играми придут уверенность и победы тоже.



Всё сваливать на вратаря я бы не стал – всё равно играет команда. Где-то, значит, надо было ребятам помочь ему войти в игру, больше шайб ловить на себя. Начало сезона, и давление большое – особенно на вратарей. Не такое большое количество игрового времени у него было до этого. Конечно, то, что они пригласили нового вратаря, напрашивалось – ещё в конце сезона, когда узнали об уходе Уила», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.