Гусманов: «Магнитке» нужно добавить в самоотверженности, помочь вратарю

Бывший хоккеист и тренер челябинского «Трактора» Равиль Гусманов выразил мнение, чего не хватает магнитогорскому «Металлургу» на старте чемпионата.
«Начало сезона – где-то надо больше помогать вратарю. «Магнитка» и в конце прошлого сезона, как я уже говорил, забивала много, но, к сожалению, и пропускала много. Тут именно в самоотверженности им нужно добавить, помочь вратарю», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, «Металлург» за два стартовых матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги пропустил 10 шайб. В обеих встречах по ходу игры стартовые вратари были заменены. Первый матч с московским ЦСКА закончился поражением «сталеваров» 2:6. Во второй встрече за три секунды до финального свистка шайбу забросил Егор Яковлев и принёс «Металлургу» первую победу в сезоне со счётом 5:4.
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