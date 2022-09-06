Мёрфи: нам запудрили мозги, что НХЛ – единственный вариант. Убеждаю друзей ехать в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал об отношении к Континентальной хоккейной лиге в Северной Америке.



«Среднестатистический канадец ничего не знает о КХЛ. В детстве нам запудрили мозги, что НХЛ – это единственный вариант. Но в мире столько лиг, где можно играть и зарабатывать на жизнь, и КХЛ – лучшая после НХЛ. Я вот даже не возьмусь сказать, что будет, если топ-клуб КХЛ поставить против топ-клуба НХЛ.



Но мало кто осознаёт все прелести игры в КХЛ. Я многих своих друзей убеждаю приехать сюда, где они могли бы играть на более высоком уровне, добиваться успехов. Что они говорят? Они не отпускают мечту об НХЛ. Но это непростое решение, там твоя семья, если у тебя дети, то хочется, чтобы они могли видеть, как ты играешь. Тяжело, мне до жены сейчас лететь сутки. Хотел бы, чтобы однажды мой ребёнок стоял у бортика и стучал мне по стеклу на раскатке. Но надеюсь, что кто-то всё же поймёт, что в жизни есть место не только хоккею в Северной Америке», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате»: