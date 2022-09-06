Мёрфи – о стереотипах о русских: когда идём куда-то командой, друзья шутят про водку

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал о стереотипах, которые существуют по отношению к русским.



«Друзья спрашивают о России и КХЛ каждый день! У меня есть 10 близких друзей, мы вместе выросли. Я им рассказываю, как был приятно удивлён тем, насколько прекрасна Уфа. Я совершенно не представлял, что меня ждёт, но когда приземлился в Уфе, сразу почувствовал себя как дома.



Остались ли ещё стереотипы о русских? Про водку постоянно шутят, когда я говорю, что мы куда-то идём командой. Типа: «Что, водку пить будете?». Но кто-то из друзей играл на МЧМ в Уфе, сами были здесь.

В плане хоккея меня здесь ничего не удивляет, хоккей везде одинаковый. Но пара новых правил мне незнакома, например, штраф за прижатие шайбы к борту. Ещё только в России встречал, что к самолёту тебя могут везти на автобусе, а не подать «рукав».



Канада и Россия – это два разных мира, но в то же время они очень похожи. Похожая погода. Хотя я обалдел, какая жара в Уфе, никогда бы не подумал. Но так – никаких сюрпризов», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате»: