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Посещаемость матча «Витязя» и «Салавата» упала в 3 раза в сравнении с игрой с «Авангардом»

Посещаемость матча «Витязя» и «Салавата» упала в 3 раза в сравнении с игрой с «Авангардом»
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и уфимским «Салаватом Юлаевым». На 16-й минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 3:2.

На матче присутствуют 1750 зрителей, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. На первый матч «Витязя» в Балашихе, который проходил с омским «Авангардом», пришли 5700 человек. Таким образом, посещаемость упала почти в три раза.

Отметим, что в составе «Витязя» шайбы забросили защитник Вячеслав Сараев, а также форварды Михаил Смолин и Владислав Кара, у «Салавата» голами отметились нападающие Александр Кадейкин и Алексей Пустозёров.

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