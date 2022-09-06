И. Гимаев: у меня в глазах Радулов и его сумасшедшее ускорение – с таким желанием улетел

Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев поделился мнением о составе «Ак Барса», а также об игре форварда Александра Радулова.
«У «Ак Барса» сильнейший состав в лиге? Наверное, да, можно так сказать. Я думаю, что это было условие Знарка. Действительно, команда в первой встрече проиграла. Но во второй настрой был сумасшедшим. Это было видно и по Радулову, который хотел проявить себя. Я думаю, что этот сезон у него получится. Знаем его: как у него глаза горят, какой он страстный до игры, как он не умеет проигрывать, как он любит доказывать. Я думаю, этот настрой передался всей команде.
У меня всё ещё в глазах Радулов, который вчера так ускорился, когда гол забивали. Сумасшедшее ускорение. Он улетел с таким желанием. Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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