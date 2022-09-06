Главный тренер «Сибири» высказался о драке своих хоккеистов с игроками «Куньлуня»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после победы в матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Новосибирцы переиграли китайскую команду в серии буллитов со счётом 2:1. Кроме того, Мартемьянов поделился мнением о массовой стычке после второго периода, в результате которой Евгений Чесалин и Гарет Хант получили удаления до конца матча.
«Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе. Мы очень рады тому, что выиграли. Всё-таки обидный гол пропустили, скажем так, немного не разобрались в оборонке. Но вытащили матч, взяли два очка, это большой плюс.
Везём с выезда четыре очка из шести — неплохой результат. Сильно радоваться не буду, но удовлетворение есть. Парням надо быть хладнокровнее, мастерство проявлять. Горят, видимо, начало чемпионата сказывается. Я думаю, прорвёт.
Ситуация во втором перерыве? Накал хороший в игре был, парни чуть-чуть повздорили. Ничего страшного не произошло, обычные мужские разговоры, ситуация не стоит того, чтобы о ней говорить», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 6 сентября 2022
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