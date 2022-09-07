Трое россиян вошли в топ-25 игроков НХЛ с ожидаемым прогрессом в карьере

Журналист ESPN Грег Вышински составил список игроков, от которых ждут прорыва в карьере в новом сезоне-2022/2023.
В этот список попали два российских вратаря Илья Самсонов и Александр Георгиев. Также среди номинантов на возможный прогресс значится нападающий Василий Подколзин.
Журналист разделил игроков на несколько групп, в зависимости от причин возможного прогресса игроков.
Игроки, сменившие команды в межсезонье: Оливер Бьоркстранд («Сиэтл»), Кирби Дак («Монреаль»), Александр Георгиев («Колорадо»), Филипп Майерс («Тампа»), Илья Самсонов («Торонто»), Тай Смит («Питтсбург»).
Игроки, получившие новых партнёров по звену: Росс Колтон («Тампа»), Артур Калиев («Лос-Анджелес»), Алекс Ньюхук («Колорадо»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Коннор Макмайкл («Вашингтон»), Коул Силлинджер («Коламбус»), Оливер Вальстром («Айлендерс»).
Молодые игроки, которые должны реализовать свой потенциал: Мэттью Болди («Миннесота»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Коул Кофилд («Монреаль»), Джейми Дрисдейл («Анахайм»), Сет Джарвис («Каролина»), Тим Штюцле («Оттава»).
Игроки, которым пора играть ключевую роль в своих клубах: Мэттью Бенирс («Сиэтл»), Боуэн Байрэм («Колорадо»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс»), Василий Подколзин («Ванкувер»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Филип Томазино («Нэшвилл»).
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