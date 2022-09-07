Губерниев: агент вратаря Федотова — идиот. Как колорадский жук по картошке ползает

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарии относительно ситуации с Иваном Федотовым.
«Нормально ли, что Федотову ломают карьеру в НХЛ? Не думали ли, что он сам её поломал? Я до сих пор считаю, что его агент — идиот. Это совершенно очевидно. Они только могут, как колорадские жуки по картошке, ползать и самое вкусное забирать.
История Федотова решалась на протяжении семи лет. Может, надо было с ЦСКА как-то по-доброму расставаться, что не умаляет всей ужасности этой ситуации. Согласитесь, что играть в ЦСКА и приносить пользу родине, будучи вратарём, лучше, чем служба в армии. Я считаю, что такие люди, как Федотов, больше пользы отечеству принесут, занимаясь спортом.
Эта история должна научить многих спортсменов. Сейчас времена трудные. Люди, вместо того, чтобы сидеть и заниматься маниловщиной, должны учиться, поступать, овладевать профессией», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в прошлом сезоне голкипер Федотов выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. Минувшим летом хоккеист отправился на службу в ряды Вооружённых сил России.
- 7 сентября 2022
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