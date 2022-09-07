«КХЛ ушла в себя». Глава чемпионата Финляндии хочет создать европейскую хоккейную лигу

Глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен сделал заявление о желании создать европейскую профессиональную хоккейную лигу.
«В какой-то момент было сказано, что финская лига — это селекционная лига. Мы не хотим быть поставщиками игроков, мы хотим быть высшей европейской лигой. Это связано с изменившейся ситуацией, когда КХЛ ушла в себя. Хоккейная лига чемпионов тоже сейчас не в лучшей форме.
Финская лига способна расшириться намного больше, чем сейчас. Я вижу потенциал в том, что она может стать одним из катализаторов, когда мы думаем о том, как создать высшую профессиональную лигу в Европе в качестве противодействия приходу НХЛ в Европу. Это процесс нескольких лет. Но если будет желание, это могло бы открыть большой рынок СМИ и партнёров, а также поднять статус хоккея в Европе», — приводит слова Хилтунена Iltalehti.
Также специалист сообщил, что поучаствовать также могли бы команды из Швеции, Швейцарии и Германии.
Напомним, ранее «Йокериту», покинувшему КХЛ, не разрешили заявиться в СМ-Лиигу — главную хоккейную лигу Финляндии. Клуб из Хельсинки собирается заявиться во вторую лигу. Таким образом, «джокеры» не смогут попасть в СМ-Лиигу до сезона-2024/2025.
- 7 сентября 2022
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