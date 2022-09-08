Андрей Назаров: правильно, что КХЛ назначает матчи на 7 сентября

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Столичный клуб победил со счётом 4:2.



«Правильно, что КХЛ назначает матчи на 7 сентября. Для всех нас это возможность ещё раз вспомнить всех ребят из «Локомотива». Многих из них я знал лично, мы были близки, поэтому сегодняшний день – дань памяти ярославской команде.



Игра мне понравилась. У нас действительно, как мы и говорили, появился самый молодой состав в этом сезоне. В каких-то эпизодах мы «Динамо» переигрывали, перебросали соперника. Не повезло нам немного. Благодарен болельщикам, сегодня с их стороны была отличная поддержка. Мы вас слышим. Забили уже на шайбу больше, идём по нарастающей. Хочу поблагодарить наших новичков. Кто-то провёл первый матч в КХЛ, кто-то до этого играл совсем мало. Вышли, не стушевались в игре с сильным противником. Не повезло сейчас, повезёт в следующей игре. Главное стараться и работать», – приводит слова Назарова пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» примет «Барыс». Оба матча состоятся 9 сентября.