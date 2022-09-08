В «Салавате Юлаеве» рассказали о состоянии Джоша Хо-Сэнга

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о состоянии американского нападающего клуба Джоша Хо-Сэнга.
«Джош сегодня прооперирован. Всё хорошо. Сроки восстановления значительные», – написал Баширов в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский форвард должен пропустить от двух до трёх месяцев. У него была зафиксирована травма нижней части тела. В дебютном матче чемпионата КХЛ Хо-Сэнг отдал результативную передачу.
Отметим, что 26-летний Хо-Сэнг имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее американский нападающий высказался о своём дебютном матче и рассказал о травме, полученной в этой первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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