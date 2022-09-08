Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» рассказали о состоянии Джоша Хо-Сэнга

В «Салавате Юлаеве» рассказали о состоянии Джоша Хо-Сэнга
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о состоянии американского нападающего клуба Джоша Хо-Сэнга.

«Джош сегодня прооперирован. Всё хорошо. Сроки восстановления значительные», – написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский форвард должен пропустить от двух до трёх месяцев. У него была зафиксирована травма нижней части тела. В дебютном матче чемпионата КХЛ Хо-Сэнг отдал результативную передачу.

Отметим, что 26-летний Хо-Сэнг имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее американский нападающий высказался о своём дебютном матче и рассказал о травме, полученной в этой первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022