В «Салавате Юлаеве» рассказали о состоянии Джоша Хо-Сэнга

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о состоянии американского нападающего клуба Джоша Хо-Сэнга.



«Джош сегодня прооперирован. Всё хорошо. Сроки восстановления значительные», – написал Баширов в своём телеграм-канале.



Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский форвард должен пропустить от двух до трёх месяцев. У него была зафиксирована травма нижней части тела. В дебютном матче чемпионата КХЛ Хо-Сэнг отдал результативную передачу.



Отметим, что 26-летний Хо-Сэнг имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее американский нападающий высказался о своём дебютном матче и рассказал о травме, полученной в этой первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.