Билялов: в молодости позволял себе разгильдяйство

Голкипер казанского «Ак барса» Тимур Билялов вспомнил, как начинал свою профессиональную карьеру спортсмена.

«Что касается тренировочного процесса, я всегда выкладывался. Не стану скрывать, были моменты, связанные с ленью, когда был молодой. Вроде бы, всё получалось, поэтому позволял себе разгильдяйство. Думаю, всё это связано было с моим молодым возрастом: мне было 20 лет.

Когда поменял своё отношение к делу? После чемпионства с «Нефтяником». Чувствуешь, что ты чемпион, крутой, все тебя обожают. Но со временем это начинает мешать, и если не поймешь этого, то загубишь себя. После победы в Братине я поменял отношение ко всему. Я бы не сказал, что всегда был талантливым. Просто были инстинкты, которые помогали играть, чуйка какая-то. Возможно, именно из-за этого всякие кульбиты были», — цитирует Билялова БИЗНЕС Online.

Напомним, Билялов получил звание лучшего вратаря сезона-2019/2020 в составе «Ак Барса». Вратарь выступал за сборную России на Олимпиаде и стал серебряным призёром игр.