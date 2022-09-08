Билялов: из-за Тихонова не увидел победный бросок в полуфинале с «Авангардом»

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов вспомнил пропущенную шайбу в овертайме седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина сезона-2020/2021 с омским «Авангардом» и ответил, почему не отразил победный бросок Оливера Каски.

«Это было возможно, если бы я сыграл по-другому. Там и Витя Тихонов немножко неправильно сыграл, если бы я знал, что он сыграет так, я бы тоже принял иное решение. В современном хоккее в такие моменты вратари садятся перед броском. Если бы я увидел момент броска, я бы взял его.

Из-за Тихонова не увидел победный бросок? Я мог по-другому сыграть, посмотреть на шайбу с другой стороны. Но получилось как получилось. Я не любитель пересматривать матчи, но по несколько раз пересмотрел все свои пропущенные шайбы. Тем более в той серии много голов зашло после рикошетов. Они очень много играли через набросы и подставления. Много таких шайб нам зашло, хотя наши защитники в той серии очень много заблокировали. Игры были такие, что кто больше заблокирует, тот и победит», — приводит слова вратаря БИЗНЕС Online.

Напомним, в сезоне-2020/2021 КХЛ обладателем Кубка Гагарина стал омский «Авангард».

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