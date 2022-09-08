Вайсфельд объяснил, почему «Авангард» за фол Ткачёва наказали буллитом и большим штрафом

Бывший хоккейный арбитр и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод вчерашнего матча СКА с «Авангардом», в котором форварду гостей Владимиру Ткачёву выписали пятиминутный штраф вдобавок к буллиту в ворота омичей.

«Ситуация с наказанием Владимира Ткачёва за фол на Даниле Моисееве довольно простая. Если, по мнению судьи, игрок вследствие нарушения получил травму, то сфоливший хоккеист получает пятиминутный штраф. Можно сколько угодно рассуждать, сам Моисеев въехал в борт или ему помогли, это не имеет значения. Судья может сказать: «Это травма, пять минут». И против этого нет никаких аргументов. Кто-то считает, что там было неудачное столкновение с бортом, но если арбитр уверен, что травма получена в результате нарушения, то он выписывает большой штраф. Вот и всё.



Конечно, одновременное наказание штрафным броском и пятиминутным удалением — это большая редкость. Но бывают такие правила, очень простые, но настолько редко встречающиеся, что даже профессиональные судьи забывают об этом», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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