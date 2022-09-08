«Не так просто пригласить качественных игроков в Омск». Герсонский – об «Авангарде»

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал о проблемах омского клуба на старте чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, с эмоциями там всё в порядке. Просто стараются сдерживать свои эмоции – особенно тренеры. Это тоже важно. Эмоции могут захлестнуть и не дать принять правильное решение, если говорить о тренерском составе.



Если говорить об игроках, то, может быть, на сегодняшний день коллектив ещё не получился. А именно этим коллективом выигрывали отдельные матчи, турниры, которые были на предсезонке. Но на предсезонке все команды находятся под нагрузками различной степени, и ставить во главу угла победу на этих турнирах не совсем правильно. Может быть, здесь у игроков команды произошла какая-то переоценка ценностей — почувствовали, что могут, не напрягаясь выиграть матч.



Когда комплектовали состав, тоже, наверное, все понимали, что не так просто пригласить качественных игроков в Омск – в общем-то, далековато. И, наверное, в чём была совершена ошибка — защитников очень мало. Очень мало для такой команды – просто катастрофическое число защитников. По объёму катания они не все смогут продержаться в таком плотном графике. Должно быть добавление защитников, но я так понимаю, что на высоком уровне их очень мало. Остаётся ждать, когда будут подготовлены игроки, которые находятся в ВХЛ. Может быть, через месяц, через два, к концу сезона, но всё равно там должны быть игроки», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, «Авангард» выдал худший старт чемпионата в истории клуба с 1993 года.