Да Коста: иностранным тренерам мешает российский менталитет. Не все его понимают

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сравнил российских тренеров с иностранными специалистами.
«Я не думаю, что дело только в тренерах и их национальности. Нельзя недооценивать подбор игроков, который достаётся тренеру. Взять, например, Боба Хартли. То, что он канадец, не помешало ему быть успешным в КХЛ. Он доходил до финала с «Авангардом», брал Кубок Гагарина. Но если рассуждать о том, что может мешать иностранным тренерам, то это, конечно, российский менталитет. Не все его понимают.
Как правило, иностранные тренеры, те же канадцы, дают игрокам слишком много свободы, тогда как в России хоккеисты с детства привыкли к строгой дисциплине. Возможно, коучам нужно быть строже. Если сравнивать разные подходы, то могу сказать, что в России всё делают сообща. И я не только о хоккее, где принято готовиться к сезону в команде, а в той же Северной Америке — индивидуально. Это затрагивает разные сферы жизни. На Западе каждый отвечает за себя, а в вашей стране многое значит коллективный разум», — цитирует слова нападающего официальный сайт КХЛ.
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