«Большая стройка началась». Болельщики «Ак Барса» подготовили баннер с Кубком Гагарина
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». В концовке первого периода хозяева выигрывают со счётом 1:0.
Перед матчем на трибунах появился перформанс, подготовленный болельщиками «Ак Барса». На нём изображены генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, наставник клуба Олег Знарок, а также хоккеисты со строящимся из LEGO Кубком Гагарина.
«Большая стройка началась», — подписала фото пресс-служба казанцев.
Источник фото: телеграм-канал «Ак Барса».
Отметим, что единственную шайбу к концу первого периода забросил форвард хозяев Александр Радулов, ему ассистировали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов.
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