«Большая стройка началась». Болельщики «Ак Барса» подготовили баннер с Кубком Гагарина

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». В концовке первого периода хозяева выигрывают со счётом 1:0.



Перед матчем на трибунах появился перформанс, подготовленный болельщиками «Ак Барса». На нём изображены генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, наставник клуба Олег Знарок, а также хоккеисты со строящимся из LEGO Кубком Гагарина.



«Большая стройка началась», — подписала фото пресс-служба казанцев.

Источник фото: телеграм-канал «Ак Барса».

Отметим, что единственную шайбу к концу первого периода забросил форвард хозяев Александр Радулов, ему ассистировали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов.