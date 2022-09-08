Лундквист вернулся в «Рейнджерс» на специально созданную должность

Легендарный голкипер Хенрик Лундквист вернулся в «Нью-Йорк Рейнджерс» для работы в новом отделе, сообщает официальный сайт клуба.



Швед будет заниматься бизнес-операциями, связанными с партнёрскими и спонсорскими проектами, помогать в разработке контента для цифровых платформ в компаниях MSG Sports и MSG Entertainment, развивать и укреплять связи с выпускниками «Рейнджерс», а также оказывать поддержку фонду Garden of Dreams Foundation. Кроме того, Лундквист снова станет ведущим и аналитиком MSG Network на протяжении всего сезона.



«В прошлом году, после того как я объявил о завершении карьеры, у меня была возможность исследовать множество различных областей индустрии спорта и развлечений, и я с нетерпением жду продолжения этого пути. В то же время я «рейнджер» в душе, а «Мэдисон Сквер Гарден» — мой дом. Я очень рад продолжить свои отношения с MSG и «Рейнджерс» в этой захватывающей расширенной роли», — сказал Лундквист.