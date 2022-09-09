Заварухин оценил игру «Автомобилиста» в матче регулярного сезона КХЛ с «Торпедо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:7).
«Торпедо» – очень мобильная команда, которая хорошо контролирует шайбу. Решающим стал второй период, который мы проиграли 1:5. При счёте 2:3 не забросили свою третью шайбу при выходе «один в ноль» и пропустили сразу четвёртую в ответной атаке – это, наверное, переломный момент.
Несмотря на нашу не самую хорошую игру в атаке сегодня, у нас было четыре выхода «один в ноль», из которых только один реализовали. Вину в большом количестве удалений команды беру на себя. Ожидали, что сегодня игроки ротации добавят нам мобильности, но этого не произошло», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.
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