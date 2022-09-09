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Форвард «Амура» — о победе над «Металлургом»: играли в свой хоккей с позиции силы

Форвард «Амура» — о победе над «Металлургом»: играли в свой хоккей с позиции силы
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Нападающий «Амура» Иван Николишин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (5:4 ОТ).

«Это командная победа. Где-то в начале не получалось, пропустили ненужные голы. Но собрались, поговорили в раздевалке после первого, после второго — и за счёт желания вытащили этот матч.

О чём говорили в раздевалке? О том, что соперник в принципе давал играть в хоккей. Они и сами играли, и нам давали. А мы паниковали, что увидели «Металлург», немножечко оробели, если можно так сказать. Поговорили, чтобы не бояться, играть в свой хоккей с позиции силы. Это и принесло результат», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Амур» в третьем периоде отыграл отставание в две шайбы и одержал волевую победу в овертайме. Иван Николишин оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Голдобин (Юров) – 12:06 (5x5)   2:0 Никонцев (Зернов) – 14:04 (5x5)   2:1 Йордан (Николишин) – 21:20 (5x4)   3:1 Юров (Яковлев, Земчёнок) – 40:37 (5x5)   3:2 Лихачёв (Слепец, Аликин) – 41:42 (5x5)   4:2 Карри (Лайпсик, Чибисов) – 51:23 (5x4)   4:3 Грецкий (Корягин) – 53:51 (5x5)   4:4 Николишин (Руденков) – 59:35 (6x5)   4:5 Николишин (Руденков) – 60:20 (3x3)
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