Форвард «Амура» — о победе над «Металлургом»: играли в свой хоккей с позиции силы

Нападающий «Амура» Иван Николишин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (5:4 ОТ).
«Это командная победа. Где-то в начале не получалось, пропустили ненужные голы. Но собрались, поговорили в раздевалке после первого, после второго — и за счёт желания вытащили этот матч.
О чём говорили в раздевалке? О том, что соперник в принципе давал играть в хоккей. Они и сами играли, и нам давали. А мы паниковали, что увидели «Металлург», немножечко оробели, если можно так сказать. Поговорили, чтобы не бояться, играть в свой хоккей с позиции силы. Это и принесло результат», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Амур» в третьем периоде отыграл отставание в две шайбы и одержал волевую победу в овертайме. Иван Николишин оформил дубль.
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