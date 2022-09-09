«Посвящаю этот гол любимой бабуле!» Игрок «Торпедо» — о дебютной шайбе в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, забросивший свою первую шайбу в КХЛ в игре с «Автомобилистом» (7:3), поделился впечатлениями от матча.
«Эмоции от первой шайбы в КХЛ самые положительные! Были голевые моменты и в предыдущих матчах, но гол случился именно сейчас, именно здесь и с этим соперником. Забил хороший гол в нужное время и рад, что смог помочь команде.
Было ли предчувствие, что заброшу шайбу? Ещё перед сменой Антону Сизову сказал — давай быстренько ещё одну забьём и спокойно будем продолжать играть Ну и в этой же смене забили. Так что предчувствие было.
У нас всегда установка выходить и играть в свой хоккей: скоростной, в быстрый пас. И мы эти установки выполняем. Как-то особенно не настраивался на этот матч. Я и не играл против «Автомобилиста» никогда. Знал, что соперник хороший, но мы не делим команды на ранги. Одинаково заряжены на любого оппонента, единым настроем, единым кулаком. Мы просматривали видео, разбирали соперника. Я и по телевизору смотрел игру «Автомобилиста», какие-то моменты для себя отмечал, кто там что может.
Сейчас включу телефон, и там сто процентов будет сообщение от бабушки, Людмилы Алексеевны. Она мой болельщик номер один! Ей и посвящаю эту шайбу, моей любимой бабуле», — приводит слова нападающего официальный сайт «Торпедо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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