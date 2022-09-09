Форвард «Торпедо»: пусть нас считают выскочками. Мы играем за город и за болельщиков

Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский после победы нижегородцев в матче с «Автомобилистом» со счётом 7:3 прокомментировал отличный старт чемпионата для своей команды.
«Настрой сегодня был запредельный, каждый чувствовал, что нужно делать. Отсюда и командный результат.
Я в этом сезоне уже набрал очков более чем в два раза больше по сравнению со всей предыдущей карьерой в КХЛ? Не могу выделить одну причину для этого. И я повзрослел, и тренерский штаб мне доверяет – всё сложилось в одну копилку. Игорь Ларионов перед сезоном сказал мне то же самое, что и Кириллу Уракову – надо бросать.
Кто-то может посчитать нашу команду «выскочкой» на старте? Пусть считают, а мы будем продолжать играть в свой хоккей. За город, за болельщиков. Сильного успеха пока никакого нет. У нас пока только хороший старт, не более того. Сегодня день рождения у моего папы. Своей игрой и набранными очками хотел поздравить его с праздником!», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.
В матче с екатеринбуржцами Венгрыжановский набрал три очка (1+2). Всего на счету форварда в текущем сезоне пять очков. За предыдущие два сезона в КХЛ нападающий набрал два очка.
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