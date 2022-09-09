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Форвард «Торпедо»: пусть нас считают выскочками. Мы играем за город и за болельщиков

Форвард «Торпедо»: пусть нас считают выскочками. Мы играем за город и за болельщиков
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Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский после победы нижегородцев в матче с «Автомобилистом» со счётом 7:3 прокомментировал отличный старт чемпионата для своей команды.

«Настрой сегодня был запредельный, каждый чувствовал, что нужно делать. Отсюда и командный результат.

Я в этом сезоне уже набрал очков более чем в два раза больше по сравнению со всей предыдущей карьерой в КХЛ? Не могу выделить одну причину для этого. И я повзрослел, и тренерский штаб мне доверяет – всё сложилось в одну копилку. Игорь Ларионов перед сезоном сказал мне то же самое, что и Кириллу Уракову – надо бросать.

Кто-то может посчитать нашу команду «выскочкой» на старте? Пусть считают, а мы будем продолжать играть в свой хоккей. За город, за болельщиков. Сильного успеха пока никакого нет. У нас пока только хороший старт, не более того. Сегодня день рождения у моего папы. Своей игрой и набранными очками хотел поздравить его с праздником!», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.

В матче с екатеринбуржцами Венгрыжановский набрал три очка (1+2). Всего на счету форварда в текущем сезоне пять очков. За предыдущие два сезона в КХЛ нападающий набрал два очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
7 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Неучев (Филяев, Василевский) – 15:19 (5x5)   1:1 Венгрыжановский (Коваленко, Кручинин) – 20:44 (5x3)   1:2 Голышев (Да Коста, Широков) – 24:28 (5x5)   2:2 Кручинин (Коваленко, Венгрыжановский) – 27:54 (5x4)   3:2 Атанасов (Воронин, Шавин) – 28:13 (5x5)   4:2 Ян (Марин, Агостино) – 37:11 (5x5)   5:2 Пайгин (Агостино, Ларионов) – 39:53 (4x4)   6:2 Гончарук (Венгрыжановский, Коваленко) – 49:50 (5x4)   7:2 Ян (Ларионов, Федотов) – 51:14 (5x3)   7:3 Да Коста (Голышев, Широков) – 56:31 (5x5)
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